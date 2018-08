Bienne : il percute deux véhicules de patrouille

En voulant s’échapper, une voiture est entrée en collision avec un véhicule de patrouille à deux reprises à Bienne. Dans la nuit de mardi à mercredi, la police a tenté d’interpeller une voiture signalée comme volée dans le quartier des Tilleuls. Malgré la demande des agents, la voiture et ses occupants ont pris la fuite à grande vitesse et en effectuant des manœuvres risquées. La voiture a alors percuté un véhicule de la police au rond-point du Pont du Moulin, puis un second arrivé en renfort à la rue de Madretsch.





La voiture a été abandonnée dans la forêt vers le chemin du Ried et ses occupants se sont enfuis à pied. Malgré les recherches de la police cantonale bernoise, les hommes n’ont pas pu être retrouvés. Un appel à témoins a été lancé dans le cadre des investigations. Les personnes disposant d’informations peuvent appeler le 032 324 51 11. /comm+mdu