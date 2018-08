Electricité : les Biennois paieront plus

L’électricité coûtera plus cher pour les Biennois. Un ménage moyen devra dépenser sept francs de plus par mois pour acheter son courant, soit une hausse de 9 % par rapport aux tarifs actuels. Energie service Bienne l’a annoncé jeudi. Les producteurs qui injectent du courant dans le réseau seront quant à eux gagnants.











La reprise économique fait grimper les prix



L’économie européenne regagne de la vigueur, et consomme donc plus d’électricité. Conséquence : les prix augmentent, et Energie service Bienne doit payer plus cher pour acheter de l’électricité auprès d’autres fournisseurs. Ce surcoût est ensuite répercuté sur les consommateurs, qu’il s’agisse de privés ou d’entreprises. Les tarifs retrouveront ainsi leur niveau de 2013, après avoir baissé pendant plusieurs années. Cette hausse des prix fera aussi des heureux. Les producteurs d’électricités seront mieux rémunérés à compter de l’an prochain et toucheront au total 12 centimes par kWh injectés sur le réseau.

100% renouvelable et helvétique







Energie service Bienne précise encore que depuis l’an dernier, elle fournit uniquement de l’énergie renouvelable produite en suisse./ast