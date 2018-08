Feux en forêt ou à proximité à nouveau autorisés

Le cervelas grillé en forêt, c’est à nouveau possible. Le canton de Berne a levé l’interdiction des feux en forêt ou à proximité dans tout le canton jeudi après-midi. La mesure aura duré presque un mois. Elle avait été prononcée le 26 juillet.

Les préfectures ont jugé que le risque d’incendies de forêt s’est un peu atténué ces derniers jours. Le temps plus frais et plus humide attendu le week-end prochain aura lui aussi des répercussions bénéfiques.

Le risque d’incendies de forêt reste malgré tout « marqué ». Le long du pied du Jura, une région sèche et exposée au soleil, il est même « fort ». La prudence est donc particulièrement de mise dans cette région.

La situation sera vraisemblablement réévaluée jeudi prochain. /comm+jrg