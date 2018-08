Porrentruy a élu sa nouvelle Miss

La nouvelle Miss Braderie 2018 a été élue vendredi soir. Parmi les six candidates en lice, c’est Léa Aubry de Develier qui a remporté le titre en récoltant le plus de votes par SMS et internet. Elle a également su conquérir le jury qui était notamment composé de Margaux Matthey, Miss Suisse Romande 2018. La lauréate de 21 ans a reçu sa couronne de Lyse Charmillot, Miss Braderie 2016. Le titre de première dauphine est revenu à la Bruntrutaine Marie-Cécile Heusler, et celui de deuxième dauphine à Lauriane Lopez de Saulcy.

La participation de Léa Aubry à l’élection de Miss Braderie 2018 a été incitée par une personne de son entourage qui l’a motivée à prendre part à ce concours. Fraîchement coiffée de sa nouvelle couronne, la Vadaise a confié vouloir participer à d’autres concours à l’avenir, comme celui de Miss Suisse Romande. /ech