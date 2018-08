La Braderie, 37e du nom, se termine sous le soleil

Une braderie de Porrentruy réjouissante malgré une baisse de la fréquentation. Selon les estimations, 55'000 personnes se sont rendus à la 37e édition. C’est 10'000 de moins qu’il y a deux ans. C’est le samedi qui enregistre une baisse. La pluie en journée et la nuit fraîche ont eu raison de la motivation de nombreux fêtards. Par contre, la fréquentation a grimpé de 30% le vendredi et les rues étaient bien remplies dimanche. Le comité se réjouit surtout de l’augmentation de la consommation. Il y a deux ans, la chaleur n’était pas propice aux repas copieux. D’un point de vue sécuritaire aussi, le bilan est bon puisque la police n’a été mobilisée que sur quelques petites interventions. Les points forts de la manifestation se sont parfaitement bien déroulés. Le feu d'artifice tiré samedi soir a séduit le public, alors que le cortège, remis sur pied il y a deux ans, répond bel et bien à une attente.

Un nouveau président pour la 38e

La prochaine braderie aura lieu du 28 au 30 août 2020 avec à sa tête un nouveau président du comité d’organisation. Fabrice Beynon quitte ses fonctions et cède la place à Eric Pineau, qui a donc eu l’occasion de se faire un peu la main pendant ces quelques jours. /ncp