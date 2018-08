Le djihadiste biennois aurait transité dans le Jura bernois

Le djihadiste biennois aurait vécu à Moutier avant de fréquenter le gymnase français de Bienne. Le Matin Dimanche s’est procuré la biographie du jeune homme publiée sur un blog par un sociologue des religions. Les révélations de la presse dominicale sont pour le moins déroutantes.





Parcours régional

Majd, tel était le prénom du gymnasien biennois. Il naît en 1992, en Jordanie. Dès l’âge de trois ans, l’enfant a droit à deux heures d’enseignement coranique par jour à en croire sa mère. En 2000, il arrive en Suisse accompagné de sa famille. Elle y dépose alors une demande d’asile. Majd et ses parents fréquentent différents centres pour requérant d’asile du canton de Berne. Ils font halte à Reconvilier. Dans ce village, Majd participe à une manifestation avec d’autres enfants. Il crie sa volonté de défendre Jérusalem et sa religion. En 2001 la famille pose ses bagages à Moutier et fréquente la mosquée Ar’Rahman à Bienne. Deux ans plus tard elle obtient l’asile politique et déménage à Nidau.





Adolescence

A l’âge de 16 ans l’adolescent intègre le gymnase. C’est à cette période qu’il regarde des vidéos de propagande djihadiste. Il reçoit, même, une visite des Services de renseignement de la Confédération qui restera sans suite. Puis la fin est connue. Le départ en Somalie se fait en 2011. Majd se fait arrêter au Kenya avant de mourir quelques années plus tard. Une mort relayée par les médias en 2015. Selon le journal dominical, les parents du jeune homme auraient quitté la Suisse. /anl