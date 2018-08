Georges Wenger s’arrête !

Georges Wenger dit stop ! Le grand Chef jurassien et son épouse Andrea ont décidé de passer la main et de transmettre leur Restaurant et Hôtel du Noirmont à la fin de l’année. Georges Wenger – 18/20 au GaultMillau et deux étoiles au Michelin – avait acheté son établissement en 1981. Le chef du Jura français Jérémy Desbraux, actuellement second en cuisine à l’Hôtel de Ville de Crissier, va prendre le relais dès fin janvier 2019 avec sa compagne Anaëlle Roze.

A la veille de leurs 65 ans, Georges et Andrea Wenger ont donc décidé de s’arrêter. Leur restaurant, connu loin à la ronde, propose depuis 37 ans une cuisine mêlant tradition et modernité, terroir et haute gastronomie. Le couple a par ailleurs formé plus de quarante apprentis en cuisine ou au service.

Un nouveau tenancier de 32 ans

Pour reprendre le flambeau, Georges et Andrea Wenger ont misé sur un jeune cuisinier de 32 ans, originaire du Jura français. Jérémy Desbraux est donc second à l’Hôtel de Ville de Crissier, d’abord dans la brigade de Benoît Violier, puis aujourd’hui de Franck Giovanini. Il a remporté le Trophée national et international de l’Académie culinaire de France en 2014, et le Prix culinaire Taittinger en 2015. Après sept ans à Crissier, Jérémy Desbraux souhaitait prendre son indépendance. Ce sera donc au Noirmont, avec sa compagne Anaëlle Roze. Cette dernière succédera à Andrea Wenger à l’accueil, au service et à l’administration du restaurant et de l’hôtel. A noter qu’Anaëlle Roze a travaillé durant quatre ans en cuisine au Noirmont.

Dans un communiqué publié ce lundi, le couple Wenger souligne que la pérennité de l’établissement est assurée dans l’état d’esprit général qui fut celui de Georges Wenger, même si la carte de Jérémy Desbraux ne sera pas la copie conforme de celle du grand Chef jurassien. A relever enfin qu’un plan de financement a été établi pour permettre la pleine souveraineté du nouveau tenancier. /rch + comm