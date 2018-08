Le Jura bernois se met à la marche

« Ça me dit marche », c’est le nom du projet porté par l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires en collaboration avec diverses communes du Jura bernois. Le but est de promouvoir le sport et d’inciter le public à bouger.

Le samedi matin, des randonnées de deux heures à la découverte d’une commune ou d’une région sont proposées. L’activité est accessible à tous.

La première marche a eu lieu le 30 juin dernier en Prévôté et une douzaine de personnes y ont participé. Le projet se poursuivra dans d’autres communes du Jura bernois dès samedi. Le but est de l’étendre au reste du canton. /comm+mdu