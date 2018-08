Terr’animal : les animaux aussi ont leur salon

Il y aura des poils, des plumes, peut-être même des écailles à Saignelégier, les 1er et 2 septembre prochains. Nos amies les bêtes ont désormais un salon en leur honneur : Terr’animale. Une manifestation dédiée aux thérapies alternatives et au bien-être animal.

Prêter plus d’attention aux animaux

C’est Sandra Rohrbach, kinésiologue pour animaux à Monible, qui est derrière ce projet : « J’y pense depuis deux ans, et petit à petit, des passionnés d’animaux se sont joints à moi. » Pour Sandra Rohrbach, un tel salon manquait, dans le paysage romand : « En 2018, les gens sont plus ouverts, ils admettent que les animaux ont aussi des émotions, et qu’on doit y prêter attention », déclare Sandra Rohrbach. Elle a donc réuni une soixantaine d’exposants, venus du Jura, du canton de Vaud, ou encore du Valais. Des professionnels du bien-être animalier, qui partageront leurs techniques et leur philosophie : de la communication animale à l’homéopathie, en passant par le shiatsu équin. «Tout ne plaira pas à tout le monde, mais le public doit pouvoir choisir la méthode qui lui parait la plus adéquate pour son animal et pour lui-même », selon la présidente de Terr’animale.

Le lapin, star du salon

Au programme du week-end : des conférences et des démonstrations. Le tout, en présence de chiens, chats et autres bêtes, puisque Sandra Rohrbach a choisi de faire son salon dans la Halle-Cantine, « un endroit assez grand pour que chacun puisse venir accompagné de son animal. »

On risque aussi de croiser beaucoup de lapins : il s’agit de l’animal à l’honneur pour cette première édition de Terr’animale. Dimanche à 11 h, une conférence lui est dédiée. Plus d’informations ici. /cto