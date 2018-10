Un giratoire sur l’A16 dès lundi

Les conducteurs pourront bientôt tourner en rond sur l’A16. Un giratoire va être mis en service dès lundi sur l’autoroute à la hauteur de la jonction « Bienne-Nord ». Le tracé est d’ailleurs déjà présent pour le signaler, mais il manque encore des panneaux ainsi qu’un élément en béton en son centre, comme le confirme Laurent Brugger, chef de projet à l’Office fédéral des routes (OFROU).

Mesures d’accompagnement

Outre le marquage, la population a été informée de ce changement et l’OFROU a étroitement collaboré avec la police pour édicter les règles du trafic. Les conducteurs devront par exemple réduire leur vitesse à 60km/h aux abords de l’ouvrage. Laurent Brugger précise toutefois que ces mesures pourront évoluer en fonction des retours des usagers et des observations.

Jusqu’en 2023

La création de ce giratoire était prévue dans le projet de rénovation de l’A16. Il doit notamment permettre aux camions du chantier de pouvoir rebrousser chemin sans devoir passer par Frinvillier. Il est donc temporaire, et doit être démonté en 2023. « A voir dans le futur si on le maintient ou si on revient à la situation initiale » confie ainsi Laurent Brugger. /amo