Un homme a été interpellé suite à une agression samedi à Lyss. Une femme avait été attaquée et blessée à la gare de localité. Grâce à de plus amples investigations et aux déclarations d'une témoin, l'auteur présumé a pu être appréhendé mercredi a indiqué la police cantonale bernoise vendredi dans un communiqué. La victime avait dû être emmenée à l’hôpital en ambulance. L’enquête se poursuit. /comm-nme