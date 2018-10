Quand l'amour arnaque...

Gare aux Love Scam ! La police cantonale bernoise lance un appel à la prudence via un communiqué diffusé vendredi. Les escroqueries à la romance deviennent monnaie courante sur Internet. Depuis le début d’année, plus de 50 plaintes ont déjà été déposées. Le montant des dégâts atteint environ un million et demi de francs.

Le scénario choisi par ces internautes mal-attentionnés est souvent le même : une discussion inoffensive qui débute sur un site de rencontre ou sur les réseaux sociaux. Rapidement, les escrocs déclarent leur flamme à leur victime en s’inventant une vie sur la base de fausses photos. Une fois un lien de confiance établi, ils parviennent à convaincre leur proie de leur verser une somme d’argent, souvent pour honorer des frais médicaux ou de déplacement.

Les forces de l’ordre appellent, dans ce contexte, à la plus grande méfiance et déconseillent vivement d’envoyer de l’argent via des plateformes de transfert à des personnes que l'on connait pas ou seulement peu.

La police rappelle également, dans son communiqué, de lui signaler tout comportement suspect au 117 ou 112. /comm-nme