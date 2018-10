Trois nouveaux parcs éoliens maximum dans le Jura

Le canton du Jura acceptera au maximum 30 éoliennes de plus sur son territoire. Le Gouvernement a dévoilé ce vendredi la révision de sa planification d’énergie éolienne. Présentée voici trois ans déjà, la première mouture avait provoqué un tollé populaire. Depuis, le Jura a revu ses critères de sélection, a retenu cinq sites potentiels et propose de créer au maximum trois grands parcs éoliens, mais par étape, l’un après l’autre, et avec un « projet-modèle » en tête de liste, sur les hauteurs de Delémont. Chaque site pourra compter jusqu'à une dizaine de turbines, mais au minimum cinq.

Les lieux retenus sont les suivants:

Haute Borne (Bourrignon – Delémont – Develier – Pleigne).



Les Boulais (Basse-Allaine – Coeuve – Damphreux – Lugnez)

Champ du Fol (Fahy – Grandfontaine – Haute-Ajoie)

Le Peu-Claude (Les Bois – Le Noirmont)

Sur Rosé – Plain Fayen (Courchapoix – Courrendlin – Courroux – Mervelier – Rebeuvelier – Val Terbi



Chaque commune concernée devra donner son accord à l'implantation d'éoliennes sur son territoire, mais dans un premier temps, c'est le législatif cantonal qui est appelé à se prononcer sur cette révision. Il le fera en principe au début de l'année prochaine. /comm-cto-clo