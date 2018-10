Une touche féminine au PLR de Moutier

Le PLR de Moutier se féminise. La section prévôtoise du parti libéral-radical a détaillé ses listes vendredi matin en vue des élections communales du 25 novembre. Sous le slogan « Résolument Prévôtois », le parti présente sept candidats pour l’exécutif et 13 pour le législatif. Pour la première fois depuis 2012, le PLR de Moutier se réjouit de disposer trois candidatures féminines. Indiah Grimm et Muriel Käslin se présentent au Conseil de ville alors qu’Orianne Grimm brigue un siège à l’exécutif mais aussi au législatif.

Pour cette prochaine législature, la section prévôtoise du PLR souhaite se distancier du dossier qui concerne l’appartenance cantonale de Moutier pour se concentrer davantage sur le développement économique de la ville. La section entend également faire des comptes communaux sa priorité et milite pour « des finances saines et une fiscalité juste et supportable pour tous ».

En termes d’objectifs, la section prévôtoise du PLR espère conserver son siège au Conseil municipal (occupé par Jean-Jacques Clémençon) et regagner son cinquième siège perdu il y a quatre ans au Conseil de ville. /nme