Duel à la mairie de Petit-Val

Deux candidats se disputent la mairie de Petit-Val. Les citoyens sont appelés à renouveler leurs autorités communales le 3 décembre. Jean-Michel Carnal, des Libéraux Démocratiques, combat le maire sortant André Christen, de l’Entente Citoyens

Concernant le Conseil communal, six candidats sont en lice pour les quatre sièges disponibles. Emmanuel Amstutz (sortant) de la liste Moron, Sandrine Chevrolet (sortante) et Audrey Burkhardt de la liste Jeunesse Petit-Val, Thomas Kalt de la liste Terre de Vie et Jean-Michel Carnal et Yanick Mollard des Libéraux Démocratiques. /mdu