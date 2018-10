Changement de régime pour les feux de Sonceboz

C’est désormais chacun son tour à Sonceboz. Depuis deux semaines environ, les feux de circulation situés au carrefour de la Couronne ne laissent plus que passer les conducteurs d’une branche à la fois. Fini donc les croisements sur le même axe entre véhicules allant dans des directions opposées.

Cette décision a été prise dans le but de fluidifier le trafic. Selon l’inspecteur des routes du Jura bernois Wesley Mercerat, « la route est trop étroite et ne permettait pas de créer une vraie voie de présélection ». Conséquence : une colonne de voitures pouvait se former derrière le véhicule qui souhaitait bifurquer. De plus, pendant les heures de pointes, plusieurs conducteurs privilégiaient des itinéraires alternatifs sur d’autres routes afin d’éviter le trafic.

En réglages jusqu’en décembre

Ce nouveau régime a été mis en place conjointement avec la commune et est actuellement en phase de test jusqu’en décembre. Selon Wesley Mercerat, il devrait perdurer au-delà, mais sera sujet à quelques changements, notamment dans les temps d’attente. /amo