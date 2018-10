La plus grande plage du Jura va s’installer à nouveau à Bassecourt. Le Tropicana Beach Contest revient pour une 13e édition dans la chaleur de la Halle des Fêtes du village du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre. Des tournois de beachvolley et de jeux interplages se tiendront dans le sable vadais, dans une ambiance tropicale. L’ambiance sera assurée par plusieurs artistes. El Flecha Negra, Mashup Superstars, Kya Bamba, Jamaram, DJ Plunk et Awnix et A. Skillz se produiront au TBC 2018.

Comme d’habitude, le comité du Tropicana Beach Contest reversera l’ensemble du bénéfice de la manifestation à des œuvres caritatives qui tiendront un stand à la Halle des Fêtes. Il s’agit d’Espoir pour Eux, des Ecoles de l'Espoir, de Rigzen-Zanskar, d’Interagir Jura, de Jura-Afrique et de Soutien à l'enfance guatémaltèque. L’an dernier, le TBC a offert plus de 25'000 francs aux associations qui ont ainsi pu mener à bien plusieurs projets.

Les enfants s’amusent

Le comité du Tropicana Beach Contest fera aussi la part belle à la jeunesse. La plage aux enfants sera accessible gratuitement le samedi après-midi. Les enfants pourront s’amuser sur la plage de Bassecourt, admirer des cracheurs de feu ou encore découvrir le mystérieux Barbapapi. Ils partiront aussi à la découverte des œuvres, grâce à des dégustations d’insectes ou encore des bricolages.

Toutes les informations sont à découvrir en lien ici. /ncp