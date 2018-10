Spitex : des lacunes dans certaines antennes

Le canton de Berne prend les choses en main. Dans un communiqué publié mardi, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale révèle que des dysfonctionnements ont été constatés au sein des antennes Spitex Berne, Seeland et Schönberg. Un contrôle effectué par la société KPMG a mis en lumière des lacunes dans les contrats, la transparence au sujet des portefeuilles de participations et les décomptes de prestations. Les consignes relatives aux rémunérations et aux bonus ne sont pas claires non plus.

Le rapport de KPMG souligne aussi que l’imbrication des antennes Spitex donne lieu à des conflits d’intérêts, et que les prestations et les indemnités sont délimitées de façon imprécise dans le financement des projets et la location des services.

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale analysera le rapport définitif de KPMG une fois celui-ci disponible. Elle définira ensuite une série de mesures et de recommandations. /comm-mdu