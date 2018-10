Des écoliers découvrent le monde de l’apprentissage

L’apprentissage n’est pas une voie de garage. C’est le message qui a été transmis mercredi lors d’une conférence organisée par l’association Quidux Junior au Palais des Congrès à Bienne. La manifestation était intitulée « Opportunités et attentes du monde professionnel face aux futur(e)s apprenti(e)s. Quelque 600 écoliers francophones de 10e, 11e et 12e Harmos de la région biennoise y ont pris part. Le but de cet événement était de sensibiliser les jeunes à la réalité du monde de l’apprentissage et du travail. Le directeur d’Affolter SA Nicolas Curty et le co-fondateur de Enuu.ch (véhicules électriques en libre-service) Luca Placi ont partagé leur parcours professionnel et répondu aux questions des écoliers. /mdu