St-Imier : le Conseil fédéral approuve la halte CFF de la Clef

Le projet de halte CFF dans la zone de La Clef à St-Imier devrait devenir réalité. Le Conseil fédéral a indiqué mercredi vouloir libérer 11,9 milliards de francs pour désengorger le rail à l’horizon 2035. Il a transmis sa stratégie au Parlement, qui devrait empoigner le dossier l’année prochaine. Parmi les projets retenus, figurent le réaménagement de plusieurs gares, ainsi que l’introduction de quinze nouveaux arrêts sur le réseau ferroviaire, dont celui de la Clef à St-Imier.

Le Conseil fédéral prévoit par ailleurs de réintroduire des trains directs entre Bâle et Genève, en passant par Bienne et Moutier. L’étape d’aménagement 2035 comprend aussi un doublement partiel du tunnel du Lötschberg. L’objectif est de renforcer les capacités des trains, réduire les surcharges à venir et améliorer les cadences.



Le canton de Berne a pris acte avec satisfaction de la décision du Conseil fédéral. Il demande toutefois aux Chambres fédérales d’apporter quelques modifications, afin d’intégrer l’arrêt Thoune Nord et le projet du tunnel du Grimsel.

