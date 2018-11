Fischer Recycling vendu aux enchères pour 2,7 millions

L’avenir de Fischer Recycling Technology SA s’est précipité jeudi, à Moutier, dans les locaux de l’Office des poursuites et des faillites du Jura bernois. Mise aux poursuites, l’entreprise de Reconvilier active dans la récupération de vieux fer, métaux ou bois a subi une vente aux enchères forcée de ses immeubles et de son mobilier. La firme Prestaball Sàrl, sise à Péry, a racheté l’ensemble des biens pour 2,7 millions de francs. Le tout avait été estimé par l’expert à 6,4 millions de francs pour les bâtiments et près de 430'000 pour l’immobilier. La transaction comprend deux halles de tri, deux couverts, les bureaux et entrepôts, ainsi qu’une habitation, tous situés à la rue du Moulin, à Reconvilier.

Frank Reichert acquéreur

L’acquéreur, Prestaball Sàrl, est une société détenue par trois associés, dont Frank Reichert. Ce dernier est actif dans la région dans le domaine de la collecte des déchets, du recyclage et des transports avec son entreprise de camionnage. Par ailleurs, l’acheteur collabore déjà avec la commune de Reconvilier. Une situation qui rend le maire du village, Fritz Burger, plutôt optimiste pour les événements à venir. Vu la situation, la commune avait décidé il y a peu d’ouvrir sa propre déchetterie. Un projet qui pourrait être abandonné en fonction de la collaboration avec les nouveaux propriétaires de Fischer Recycling.