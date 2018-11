L’Office de l’économie bernoise scindé en deux

La Direction de l’économie publique du canton de Berne a décidé de scinder l’Office de l’économie bernoise (beco). Deux entités indépendantes reprendront ses tâches. D’un côté le développement et la surveillance économiques, qui incluent la promotion économique et les conditions de travail, et de l’autre, l’assurance-chômage avec les offices régionaux de placement et la caisse de chômage du canton de Berne.

Cette réorganisation est étroitement coordonnée avec la réforme des Directions cantonales. Les responsables de nouveaux offices devraient pendre leurs fonctions le 1er mai 2019. /comm-mdu