Les Transphoniques allient chant et beatbox à St-Imier

Un concert de beatbox pas comme les autres… Le festival des Transphoniques qui se déroule depuis mercredi et jusqu’à samedi à la salle de spectacles de St-Imier propose un spectacle plutôt particulier jeudi. Le Neuchâtelois Arthur Henry et son groupe Koqa se sont associés à la chorale de l’école secondaire de la cité imérienne. Ils donneront un concert mélangeant chant et beatbox, une discipline qui consiste à créer de la musique avec la bouche.

La représentation aura lieu jeudi soir à 20h à la salle de spectacles. L’entrée est libre. Une collecte sera organisée à la sortie. /alr