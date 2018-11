Le PSJ indigné par la stratégie électorale du PSJB à Moutier

La stratégie du Parti socialiste du Jura bernois n’est pas du goût de son homologue jurassien. Le PSJ a écrit une lettre au comité directeur du parti suisse. Il y fait part de son indignation quant à l’apparentement du PSJB et de sa candidate, Morena Pozner, avec le PLR et l’UDC, dans le cadre des élections municipales du 25 novembre à Moutier. Le Parti socialiste jurassien dénonce une « démarche déplorable en pleine campagne contre l’initiative de l’UDC pour l’autodétermination et contre la surveillance des assurés ». « L’image du PS en pâtit dans nos régions et ce à quelques mois des élections fédérales », indique le PSJ dans sa lettre.

Selon le président du Parti socialiste jurassien, la situation est paradoxale. Jämes Frein estime que certaines limites ont été dépassées. D’après lui, les valeurs défendues par les socialistes n’ont rien à voir avec celles du PLR et de l’UDC, malgré le contexte prévôtois et les visions antiséparatistes partagées par ces partis à Moutier :