Le PSR vise le Conseil national

Samantha Dunning et Cédric Némitz : ce sont les noms retenus par le parti socialiste romand en vue des élections au Conseil national l’automne prochain. Le parti biennois a désigné hier ses candidats à la candidature lors de son assemblée générale. La députée et le conseiller municipal seelandais devront encore être confirmés par le parti cantonal en début d’année prochaine, selon Cédric Némitz. Le député Mohamed Hamdaoui s’était aussi mis à disposition du PSR, mais il n’a pas été retenu. Contacté cet après-midi, il nous a fait part de sa déception et nous a confié ne pas exclure une candidature indépendante. /ast