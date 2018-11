Un nouvel hélicoptère pour la Rega

La Rega dispose désormais d’un tout nouvel hélicoptère. L’engin, un Airbus de type H145, a été présenté vendredi à la population sur la Place fédérale de Berne. Pilote, secouriste, médecin urgentiste, mécanicien et chef de l’opération ont expliqué aux curieux, venus nombreux (entre 3'000 et 4'000 personnes), les possibilités de l’appareil. Un pilote de la Rega, Simon Luginbühl, nous a expliqué les nouveautés de l'hélicoptère. Tout d’abord, l’hélice à l’arrière est réalisée différemment, ce qui fait moins de bruit. C’est un aspect important pour la base de Berne car plus de mille vols arrivent chaque jour à l’Hôpital de l'Île. De plus, l’appareil est équipé d’un radar météo, ce qui permet de détecter les éclairs. Le pilote peut ainsi dévier sa trajectoire. Il était auparavant difficile, voire impossible, pour les hélicoptères de fonctionner quand il y avait beaucoup d’éclairs.

La Rega a acquis sept H145 pour remplacer la flotte actuelle d’hélicoptères des bases de plaine. Le dernier appareil de la Rega remonte à 15 ans. /ech