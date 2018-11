Vol d’urne dans un cimetière biennois

Entre mi-octobre et début novembre, une urne a été volée au cimetière de Madretsch, à Bienne. La police a été avisée vendredi. Selon les premières clarifications, des auteurs inconnus ont déterré et volé une urne parmi les tombes entre le 21 octobre et le 2 novembre 2018.

Il ressort de déclarations faites que deux hommes s’apprêtant à arracher des plantes ont été vus durant cette période vers la tombe en question. Il n’est pas exclu que ces personnes aient alors également volé l’urne. La police cantonale bernoise lance un appel à témoins. /comm-anl