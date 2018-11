Le centre de Madretsch vers un lifting

Le centre de Madretsch se dirige vers un lifting. Le secteur de la « Place de la Croix nord » devrait être valorisé grâce à la construction de lotissements de qualité. La Ville mène une procédure de planification en ce sens.

Jusqu’ici, le secteur était utilisé comme place de stationnement et pour entreposer des marchandises. Il doit maintenant y voir pousser un concept urbanistique qui comprend un nouveau lotissement, avec une tour de 14 étages, et au rez-de-chaussée des surfaces commerciales. Des espaces extérieurs végétalisés sont également prévus, avec zone de détente et place de jeu.

Le Conseil de ville se prononcera lors de sa séance du 15 novembre prochain sur la modification partielle de la réglementation en matière de construction.

La votation populaire est-elle prévue le 10 février 2019. Quant aux travaux, ils ne devraient pas commencer avant 2021. /comm+jrg