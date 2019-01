La topographie de Sonceboz y favoriserait le brouillard

Vous vous êtes peut-être déjà étonné et fait la remarque en passant par Sonceboz : « Mais diable, pourquoi autant de brouillard et aussi tenace ? ». Durant les périodes froides, la légende voudrait que le village soit plus souvent dans la brume que les autres communes. À Tavannes, on se plaît même à railler les voisins de l’autre côté du Pierre-Pertuis, lorsque le « rheule » déborde par-dessus le col, laissant glisser quelques langues brumeuses qui viennent s’évaporer au contact du soleil tavannois. Mais entre mythe et réalité, il y a parfois un monde...





La topographie en cause

C’est pour cela que nous avons fait appel à la Science. Olivier Duding est météorologue chez Météo Suisse, il précise qu’aucune statistique ne permet de valider ou d’invalider l’hypothèse, mais des tendances se dessinent toutefois :