Manger mieux, ce n'est pas sorcier

On parie qu’en cette nouvelle année, vous avez pris la résolution de manger plus sainement ? Reste à savoir quel régime choisir alors que l’hiver nous encourage à faire le plein de calories et de réconfort. Nous avons demandé l’avis d’un spécialiste. À commencer par cette question : est-ce qu’il est sage de diminuer les calories alors que les températures sont au plus bas. La réponse de Gérard Bischof, chef diététicien en charge de la nutrition à l’Hôpital du Jura: