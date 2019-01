La galette des rois, un produit toujours incontournable

Vous avez peut-être eu la chance ce dimanche de tirer la fève et d’être la reine ou le roi du jour. L’Épiphanie est célébrée un peu partout dans le monde ce 6 janvier, y compris dans la région. Une période chargée pour les boulangers et confiseurs dont Yves Schuppisser. Ce dernier possède des magasins et salons de thé à Moutier et Reconvilier. Il produit généralement plusieurs centaines de galettes des rois chaque année. Nous nous sommes rendus dans son laboratoire pour voir comment se déroulait la fabrication de ces célèbres pâtisseries :