Le gouvernement bernois fixe ses priorités

C’est une première en 14 ans : le gouvernement bernois s’est présenté au complet devant les médias ce mardi matin. Réuni in corpore, il a présenté son programme de législature pour les quatre années à venir. Le Conseil-exécutif entend ainsi montrer que les priorités politiques fixées sont le fruit d’un travail mené en concertation et auquel chaque Conseiller d’Etat peut adhérer.





Cinq objectifs stratégiques

Attirer l’innovation et l’investissement, offrir des services numériques de haute qualité, favoriser la cohésion sociale, entretenir la diversité régionale et exploiter davantage le potentiel du bilinguisme, et enfin créer de bonnes conditions pour les technologies d’avenir et le développement durable : ce sont les cinq objectifs stratégiques qui dirigeront l’action du gouvernement bernois jusqu’en 2023. Ils constituent par ailleurs le fondement de sa « vision 2030 ». Il s’agit donc d’un engagement à long terme, qui sera revu périodiquement et corrigé si nécessaire.







Si ce programme se veut optimiste et s’inscrit dans une volonté de développement durable, il devra aussi tenir compte du porte-monnaie cantonal. Le Conseil-exécutif ne cache pas que le succès de son programme dépendra pour une grande part de l’évolution des finances cantonales. Pour lui, pas question de creuser la dette. C’est pourquoi il entend créer un fonds pour financer les projets d’investissements stratégiques. Il poursuivra en parallèle le développement de sa stratégie fiscale pour les années 2023 et suivantes. /comm-ast