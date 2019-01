Le déneigement des routes : une affaire qui roule

Sableuses et déneigeuses ont eu du pain sur la planche mercredi. L’ensemble de la région s’est recouvert d’un manteau blanc. La neige est tombée en grande quantité dès 5h du matin. Les anges de la route ont donc sorti l’artillerie lourde et ont sillonné la région pour permettre aux automobilistes d’arriver à un bon port.

Dans le Jura bernois, le déneigement est géré par l’Office des ponts et chaussées. La région est divisée en quatre secteurs : Plateau de Diesse, vallon de St-Imier, vallée de Tavannes et Moutier. Chaque nuit, un responsable est de piquet et chaque équipe est composée de six personnes, qui font appel à des sous-traitants selon les besoins. Une vingtaine de camions peuvent être engagés. /mdu