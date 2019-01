George Clooney, Sharon Stone et… Bressaucourt

C'est une véritable star de cinéma qui patiente à l’Aérodrome du Jura. Sur la piste de Bressaucourt, un Beech Model 18 a atterri en Ajoie il y a quelques jours. Cet avion imposant a été construit en 1959 et compte à son palmarès quelques grosses productions américaines. Ce bi-moteur a côtoyé Sharon Stone dans « A Different Loyalty », Chris Evans dans « Captain America-The First Avenger » et dernièrement George Clooney dans « Catch 22 » qui sortira cette année. Il faut dire qu’avec ses 14 mètres d’envergure, il en jette lui aussi. Cet avion a été construit en grande série un peu avant la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à la fin des années soixante.

Utilisé au départ comme avion de transport, il a ensuite servi pendant la guerre pour l'observation. Aujourd’hui consommant cinq fois plus qu’un autre avion et pesant plus de quatre tonnes, ce Beech Model 18 ne vole que pour de rares occasions. /ncp