Multimondo : un poste permanent pour 19 migrants

« Le programme jobcoaching fait ses preuves » selon Multimondo qui tire le bilan de la dernière année dans un communiqué publié jeudi. 19 migrants ont ainsi pu trouver un poste fixe, six ont effectué un stage et trois travaillent temporairement. La demande est par ailleurs « en constante augmentation » a indiqué le centre compétent pour l’intégration des migrants basé à Bienne. Il y a deux ans, ils étaient 33 à participer au programme. Un chiffre qui a doublé en deux ans pour atteindre le nombre de 65 l’année dernière. Jobcoaching s’adresse aux migrants se trouvant dans un processus d’intégration domiciliés dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois et qui sont à la recherche d’un emploi. /comm-jrg