La saucisse au marc, ce plat typique qui fait toujours recette

C’est une tradition pour les vignerons du lac de Bienne. Chaque année entre janvier et février, une quarantaine de domaines proposent de faire déguster la saucisse au marc. La recette est simple : une saucisse cuite dans un alambique sur un tapis de résidus de raisin. A chaque fois pourtant, les clients se bousculent dans les caves. « Nous avons ouvert les réservations le 1er septembre et dès le lendemain, nous avions déjà 70% de nos tables réservées » confie ainsi Sebastian Teutsch, qui perpétue chaque année cette coutume dans la cave de son frère Fabian à Chavannes.

Les clients ne sont d’ailleurs pas tous de la région. Certains viennent de Bâle ou même de Zurich pour goûter au plat. Les Romands, eux, se font plus rares. « La barrière de la langue, peut-être » estime-t-il ainsi. Au total, entre 1'500 et 2'000 personnes défileront ces prochaines semaines dans la cave.

Un processus à respecter

Fabian Teutsch prépare, lui, le marc de raisin depuis plusieurs mois déjà. Dès sa récolte, il le conserve sous-vide afin d’éviter qu’il ne s’oxyde. Quant au cépage, il a lui aussi de l'importance. Seul celui du pinot noir est utilisé, car « il possède plus de sucre et donc plus d’arômes » selon le vigneron.

Pour ce qui est des saucisses, Fabian Teutsch les achète dans une boucherie de La Neuveville. Durant cette période d'aileurs, ce commerce livre à lui seul entre trois et quatre tonnes de marchandise.