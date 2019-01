Le Centre Culturel de la Prévôté a 50 ans

Un demi-siècle de programmation de spectacles, de pièces de théâtre ou encore d’expositions à Moutier : le Centre culturel de la Prévôté (CCP) a du vécu. Pour Brigitte Colin, directrice de la programmation et animatrice de l’association, la longévité du centre s’explique notamment par sa proximité avec les Prévôtois : « Les gens aiment bien s’identifier à quelque chose qui se passe dans leur ville ». Aussi, la collaboration avec le festival « Les petites oreilles » depuis 28 ans, a permis d’attirer un auditoire plus jeune et donc « de drainer un plus large public », explique la programmatrice de l’association.





Un bilan positif

Pour la co-présidente du Centre culturel, Mary-Christine Coullery, le bilan est très positif : « Depuis 1969, à Moutier, il y a toujours eu des activités culturelles ». Le CCP fête ses 50 ans avec un programme très enrichissant selon la co-présidente : « Le programme de notre animatrice Brigitte Colin plaît aux Prévôtois et aux gens de la région ».





Un anniversaire sous le signe de la marginalité

De janvier à juin 2019, le Centre proposera 18 rendez-vous culturels à Moutier, notamment des spectacles de création. Tous basés sur un fil rouge : les histoires de vie en marge. Au programme des performances sur l’autisme mental avec « Goutte, claire et la tempête » ou encore une création dansée réservée aux bébés entre 6 et 18 mois et leurs parents dans « Ballaladum ». /vma





Programme complet sur ccpmoutier.ch