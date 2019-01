Mirage : les deux membres d'équipage sont morts

Les deux membres d'équipage du Mirage 2000 sont morts : c’est ce qu’a annoncé jeudi la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué.

L'appareil s'était écrasé mercredi dans l'est de la France près de Mignovillard, une localité du département du Jura, près de Mouthe, au nord de la Vallée de Joux. « Les opérations de recherche du Mirage 2000, dont le signal avait été perdu mercredi dans la matinée, ont malheureusement conduit à la confirmation du décès des deux membres d'équipage, le capitaine Baptiste Chirié et la lieutenant Audrey Michelon », affirme Florence Parly, en soulignant que « les circonstances précises de cet accident restent à établir. Des enquêtes ont d'ores et déjà été lancées », ajoute-t-elle. Une enquête pour « recherche des causes de l'accident » a notamment été ouverte par le parquet de Metz.

Pilote de combat, le capitaine Chirié totalisait 24 missions de guerre et 940 heures de vol, selon l'armée de l'Air. Sous-chef navigatrice, la lieutenant Michelon totalisait quant à elle 97 missions de guerre et 1250 heures de vol.

« Toute la communauté de défense est aujourd'hui en deuil », écrit la ministre, en présentant « toutes ses condoléances à la famille, aux proches et aux frères d'armes des militaires décédés ».

Florence Parly se rendra vendredi sur la base aérienne de Nancy-Ochey (Meurthe-et-Moselle), où était stationné l'appareil. Elle sera accompagnée du chef d'état-major de l'armée de l'Air, le général Philippe Lavigne, qui a lui aussi exprimé jeudi dans un communiqué « sa très forte émotion et ses plus sincères condoléances aux familles » des deux aviateurs « morts en service aérien commandé ».

Quelque 150 militaires

D'importantes recherches ont eu lieu depuis mercredi dans des conditions difficiles pour retrouver les corps des deux membres d'équipage du Mirage 2000D, disparu des écrans radars mercredi après son décollage de Nancy-Ochey, et dont des débris ont été retrouvés sur une vaste zone forestière du Jura, à proximité de la frontière suisse. De source proche du dossier, des fragments humains ont été retrouvés par les enquêteurs, puis soumis à une identification ADN.

Quelque 150 militaires ont été mobilisés pour participer aux recherches, dans un lieu difficile d'accès et dans des conditions météorologiques défavorables. Le chasseur-bombardier polyvalent avait disparu des écrans radar vers 11h00 mercredi alors qu'il effectuait un vol d'entraînement à basse altitude au-dessus du massif jurassien.

Les deux membres d'équipage n'avaient donné aucun signe de vie depuis la disparition de l'appareil. Aucune des balises - placées sur le siège éjectable et qui se déclenchent automatiquement lors de l'éjection ou que les pilotes déclenchent manuellement pour être localisés - n'ont été activées.