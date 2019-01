Des maillots bons pour la planète

Il sera peut-être bientôt possible de se balader sur la plage vêtue de bikinis conçus dans la région. Aurélie Thourot du Noirmont et Valérie Altyzer de Bienne se sont lancées dans la production de maillots de bain respectueux de l’environnement. Leur marque a été baptisée Annaha Swimwear. Au centre des préoccupations des deux cousines : la préservation de la planète. Le tissu utilisé pour les maillots est ainsi fabriqué en Italie avec du nylon produit à partir de déchets collectés dans les océans et les décharges. Les maillots sont ensuite conçus au Portugal. Quant aux étiquettes de chaque pièce, elles sont biodégradables et ensemencées. Il suffira de les planter dans le sol pour voir apparaître des fleurs.

Lors de la conception, les deux créatrices ont par ailleurs tenus à répondre aux envies de chaque femme en proposant des modèles adaptés à différentes morphologies. Trois hauts, trois bas et un maillot une pièce seront ainsi en vente.