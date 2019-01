La 40e fête jurassienne de musique est sur la bonne voie

Les délégués de la fédération jurassienne de musique donnent le la. 370 personnes se sont réunies dimanche à Alle à l’occasion de l’assemblée de la FJM. L’occasion pour les fanfares du Jura bernois, de Bienne et du Jura de dresser le bilan de l’année écoulée, mais aussi de jeter un œil sur l’année qui débute. Les délégués ont notamment salué l’arrivée de deux nouvelles fanfares au sein de la fédération: le Brass Mand Mennonite Jeangui et le Brass Ensemble La Tanne. Ces arrivées portent à 72 le nombre de groupements et à 1800 le nombre de membres. Le président de la FJM, Jean-Pierre Bendit a par ailleurs souligné que la promotion des fanfares auprès des jeunes semble avoir porté ses fruits, puisqu’environ 40% des membres sont âgés de moins de 30 ans. « Il est vrai que les effectifs ont tendance à diminuer au sein des fanfares, mais la qualité est en constante amélioration, c’est le plus important ».

En avant la musique

Les délégués ont aussi fait le point sur la 40e fête jurassienne de la musique qui se tiendra du 14 au 16 juin à Tramelan. C’est la troisième fois que la manifestation se déroule dans la commune. L’organisation a été prise en charge par l’ensemble Tramusica et 34 fanfares ont déposé leur inscription.

L’événement débutera le vendredi par une soirée d’ouverture, avec une prestation de l’Ecole de musique du Jura bernois et un spectacle de Pierre Aucaigne. Le week-end sera consacré aux concours qui prendront place à la salle de la Marelle. L’organisation de la fête est donc sur les rails, Tramusica est toujours à la recherche de bénévoles prêts à prêter main-forte durant la manifestation. /mdu