Le hérisson en souffrance

Pas facile d’être un hérisson. Depuis plusieurs années, l’espèce connaît une baisse de sa population et la mortalité chez les jeunes a grandi. L’Arc jurassien n’est pas épargné par ce phénomène. Selon plusieurs observateurs, le petit animal est tombé très tard en hibernation cette année. Le manque de nourriture, dû à un été très sec, pourrait en être une des raisons. Reste que son habitat naturel s’est fortement modifié et qu’il doit à présent occuper d’assez larges espaces pour trouver de quoi se nourrir.

Depuis plus de 30 ans, Sylvie Benoît recueille et soigne les hérissons à Neuchâtel. Nous sommes allés lui demander comment s’y prendre pour aider la petite boule de pique quand on la croise dans nos jardins.