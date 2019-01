Un jeune Jurassien s’illustre à Swiss Expo

Des éleveurs de la région ont montré leurs plus beaux atouts à Swiss Expo. La manifestation s’est achevée samedi à Lausanne. Un jeune Jurassien s’est notamment illustré lors du concours showmanship international réservé aux éleveurs âgés de 9 à 28 ans. Thibaud Saucy âgé de 16 ans et originaire de Develier a remporté la première place de ce concours de présentation dans la catégorie junior.

Le palmarès de Swiss Expo

La vache Muschel d’Adrian Steinmann du Bémont a décroché le titre de championne des génisses de la race Brown Swiss. Roger Frossard des Pommerats a décroché le titre de championne des grandes championnes de la race Red-Holstein avec Pastèque.

La 23e édition de Swiss Expo s’est déroulée de mercredi à samedi. 130 exposants, 400 éleveurs et plus de 1000 vaches et génisses ont pris part à la manifestation. /comm-mdu