Dicastères confirmés à Tramelan

Tramelan connaît désormais précisément les tâches dont les membres de l’exécutif s’occuperont. La répartition des dicastères a été confirmée lors de la première séance du Conseil municipal le 8 janvier. Philippe Augsburger a la charge des finances en plus de celle de maire, Mathieu Chaignat s’occupe des services techniques, André Ducommun des bâtiments publics et de la sécurité, Pierre Sommer de l’agriculture/forêts et des sports-loisirs, Carine Bassin de l’instruction publique et de la culture, Christophe Gagnebin de l’urbanisme, de l’environnement et des transports et finalement Karine Voumard s’occupera de l’action sociale et de la jeunesse.

En outre, Pierre Sommer de l’UDC a été nommé comme vice-maire. La décision a été prise « conformément au tournus instauré lors de la dernière législature », selon le communiqué de la commune publié lundi. Ainsi, à l’avenir, un élu PS (Carine Bassin, André Ducommun ou Christophe Gagnebin) prendra le poste en 2020, le représentant du Groupe Débat Mathieu Chaignat fera de même en 2021 et l’élue PLR Karine Voumard terminera la législature au poste en 2022. /comm-jrg