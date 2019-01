L’application « VoteInfo » pour mieux s’informer

La Confédération et les cantons lancent ensemble l’application « VoteInfo » pour téléphones mobiles et tablettes. Elle permet d’accéder aux informations officielles sur les votations fédérales et cantonales. En outre, elle livre en continu les résultats les dimanches de scrutin. La Confédération et les cantons comptent la développer progressivement, pour y inclure par exemple les votations communales. La nouvelle application fonctionne sur iOS et sur Android. Elle est téléchargeable dès à présent gratuitement dans l’App-Store et sur Google Play.

L’application contient déjà des explications sur les deux objets soumis au corps électoral bernois le 10 février 2019. /comm-jrg