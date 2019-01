Moins d’itinéraires VTT, mais plus de qualité

Moins de tracés, mais plus de qualité : c’est en résumé ce que prévoit le nouveau plan pour les itinéraires locaux de VTT dans le Jura bernois. Leur nombre sera réduit de quinze à huit d’ici deux ans, pour un total de 250 km de parcours. Les nouveaux tracés seront plus techniques, emprunteront moins de routes asphaltées et couvriront l’ensemble de la région. Autre point à relever, ils partiront tous d’une gare afin de favoriser la mobilité douce. Cette diminution doit aussi permettre d’améliorer l’entretien de ces itinéraires, qui laisse aujourd’hui à désirer selon les porteurs du projet.

La planification a été réalisée par l’Association Jura bernois – Bienne, sur demande de Jura bernois tourisme. Elle vise à mieux répondre aux attentes actuelles des vététistes, mais aussi à mieux mettre en valeur la région. Les parcours passeront ainsi par des métairies, des points d’intérêts, etc. Ils prendront aussi en compte la mixité que l’on peut rencontrer en forêt. Sur le Chasseral par exemple, les principaux sentiers piétons seront évités. Le responsable du projet ajoute que ces itinéraires permettront de canaliser le trafic des deux-roues en forêt, tout en précisant que les VTT pourront continuer à rouler en dehors de ces parcours s’ils le souhaitent.

La réalisation du projet est estimée à environ 100'000 francs, répartis entre Jura bernois tourisme et des subventions de la Confédération. Les travaux de balisage et d’entretiens devraient être réalisés par des bénévoles. Ils seront aussi l’occasion d’apporter quelques améliorations pour les propriétaires fonciers. Il est notamment prévu d’installer des barrières avec fermeture automatique pour éviter qu’elles ne restent ouvertes après le passage des vélos.

Ce projet est en phase d’information publique et de participation jusqu’au 25 janvier. Il sera présenté mardi 15 janvier à 20h00 à la salle communale de Tavannes. En ce qui concerne les actuels itinéraires VTT, il appartiendra aux communes concernées de décider si elles souhaitent les maintenir ou non. Les organisations touristiques ne feront en revanche plus leur promotion. /ast