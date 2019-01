Réorganisation de l’offre aux personnes dépendantes réussie

Depuis le 1er juillet 2018, les fondations Contact et Santé bernoise proposent leurs services dans l’ensemble du canton. Dans leur prise en charge, elles ne font pas de distinction entre substances légales et substances illégales, y compris dans le Jura bernois. La réorganisation a été accompagnée par un groupe de travail réunissant des représentants de toutes les organisations impliquées, aux côtés de délégués de la SAP. Il comptait également des membres du Conseil du Jura bernois (CJB) et du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF). Selon un communiqué publié lundi par le canton, la réorganisation a été un succès. Par conséquent, le groupe de travail a décidé de se dissoudre./comm+anl