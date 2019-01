Dix ans de tandems linguistiques aux gymnases de Bienne

Les tandems linguistiques des gymnases de Bienne fêtent leurs dix ans. Une cérémonie s’est tenue mardi en fin d’après-midi pour réunir les élèves qui ont pris part à ce programme mis sur pied en 2009 par Antoinette Moser et Martin Bischof. Au fil du temps, le nombre de tandem est passé d’une dizaine à vingt-sept. Malgré ces bons résultats, un tiers des élèves abandonnent encore ce projet en cours d’année. Ces abandons sont souvent dus à un manque de temps ou d’affinités entre les élèves. Pour ceux qui poursuivent l’expérience, les résultats sont en revanche positifs. Antoinette Moser constate qu’ils dépassent la peur de faire des fautes et de parler une autre langue, et cela débouche aussi parfois sur de belles amitiés. /ast