Une nouvelle grève féministe, 28 ans après

Les actions qui seront menées le 14 juin sont encore floues, mais le constat est unanime : la cause féministe avance, mais lentement, bien trop lentement, aux yeux des militantes. Elles ont évoqué plusieurs idées d’actions et de revendication comme la féminisation de la Constitution jurassienne, ou le baptême symbolique (et temporaire) de places en l’honneur de figures du combat féministe.

Les militantes ont maintenant cinq mois pour affiner leur programme. Seules certitudes : la journée du 14 juin devra être inclusive, et réunir au-delà du genre, des affinités partisanes et de l’âge. /vja