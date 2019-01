Les dicastères répartis à Moutier pour la nouvelle législature

La nouvelle législature a officiellement commencé pour le Conseil municipal de Moutier. L’exécutif a tenu mardi soir sa première séance dans la nouvelle composition. À cette occasion, il a réparti les dicastères pour la période 2019-2022. Les conseillers municipaux sortants et réélus conservent leurs anciennes attributions. Le dicastère « Travaux publics et bâtiments » revient à Valentin Zuber, alors que Suzanne Kohler sera en charge de celui intitulé « Générations et communautés ».

Marcel Winistoerfer va donc continuer de s’occuper du dicastère « Mairie, administration générale, information », Jean-Jacques Clémençon de celui de la « Sécurité publique et transports », Marc Tobler des « Finances », Pierre Sauvain du dicastère « Education, instruction et formation, aide et autorité sociales », Karim Bortolussi de celui intitulé « Services industriels et énergie », Pascal Eschmann du dicastère « Economie, urbanisme et environnement » et Claire-Lise Coste de la « Culture, sports, loisirs, jeunesse et santé publique ».

La fonction de vice-maire a, par ailleurs, été attribuée à Pierre Sauvain pour l’année 2019. /comm-alr