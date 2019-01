Dix ans d'UNESCO fêtés en grande pompe dans les Montagnes

La Chaux-de-Fonds et Le Locle vont mettre le paquet en 2019. Les deux villes horlogères des Montagnes neuchâteloises célèbrent cette année les 10 ans de leur inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un riche programme de festivités a été dévoilé ce vendredi dans les locaux de l’ancienne usine Spillmann à La Chaux-de-Fonds, l’un des joyaux de ce patrimoine horloger.

De nombreux événements seront organisés tout au long de l’année, mobilisant les acteurs culturels et économiques des deux villes. Braderie, Plage des Six Pompes, Tour de Romandie, Trotteuse-Tissot, Ancienne Poste, festival de jeux Ludesco sont quelques-unes des manifestations qui auront une touche « patrimoine horloger » cette année.

Un week-end condensé d’événements s’étalera entre le 27 et le 30 juin, le 27 juin étant la date officielle à laquelle l’annonce de l’inscription avait été faite il y a 10 ans lors d’un congrès de l’UNESCO à Séville. Ce soir-là, une performance musicale géante signée François Cattin et un feu d’artifice sont notamment au programme du côté de La Chaux-de-Fonds.

Le Canton et les deux Villes soutiennent ces festivités à hauteur de respectivement 200'000 francs et 80'000 francs. Une recherche de fonds est en cours pour compléter ce budget qui devrait s’élever aux alentours d'un demi-million de francs. Selon les différents représentants présents ce vendredi, ces festivités doivent permettre de relancer la mise en valeur de ce site UNESCO auprès de la Suisse et de l’étranger. /lre